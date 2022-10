Sonic Frontiers er ferdig og klart for lansering

HQ

Sonic Frontiers er, som de fleste vet nå, planlagt utgitt 9. november, og det ser ut til at datoen vil bli holdt. Det er regissør Morio Kishimoto som nå bekrefter at Sonic Frontiers har nådd gullstatus (altså ferdigutviklet) med knappe tre uker igjen til lanseringen.

Sega selv har imidlertid ikke offisielt bekreftet dette, men Kishimoto skriver følgende på sin Twitter:

"We have officially completed the master up for all hardware! Thanks to everyone's feedback, we've made it barely before the release date, and this wouldn't have been possible without your support. Now that I think about it, it's a bit sad. After all, it's been five long years since we've been together working on this, so it's finally over... now! Onto the next assignment!"

Den fem år lange ventetiden på neste kapittel i Sonics 30-årige historie er dermed snart over, og det skal ganske mye til før det blir forsinkelser når et spill først får gullstatus.