HQ

Sega har etter hvert blitt ganske kjente for å blande inn ting fra både sine egne serier og andre i spillene sine, og Sonic Frontiers blir altså ikke et unntak.

For selskapet avslørerer at det har gått sammen med Capcom slik at de kan bringe litt Monster Hunter til Sonic Frontiers en uke etter lanseringen. Nærmere bestemt er det snakk om to kostymer basert på Rathalos og et grilleminispill som gjør Sonic sterkere. Alt dette vil kunne lastes ned gratis fra og med den 15. november.