Til tross for at mange Sonic the Hedgehog-fans selv mener at det ofte går over et skuddår mellom hvert gode spill i franchisen stopper ikke det dem fra å stadig tro det neste blir et mesterverk. Slikt fører selvsagt til gode salgstall for Sega, noe som igjen fører til enda flere spill. Da er det i alle fall godt å høre at de opplever suksess når det prøves noe nytt også.

Sega forteller nemlig at Sonic Frontiers har solgt over 2,5 millioner eksemplarer denne ene måneden det har vært på markedet. Til sammenligning brukte for eksempel Sonic Mania et helt år på å passere 1 million, så du kan være trygg på at Sonic og gjengen kommer til å fortsette med "Open Zone"-konseptet etter alle Frontiers-utvidelsene i 2023.