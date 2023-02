Sonic Frontiers overgikk alle salgsforventninger

HQ

Sonic the Hedgehog-spillene har vært en veldig blandet pose gjennom årene med minst like mange råtne spill som faktisk gode. Heldigvis er Sonic Frontiers en av de sistnevnte, og ble raskt ganske populært da den ble utgitt i november.

Til nå har vi ikke visst nøyaktig hvor godt det har prestert salgsmessig, men under Segas siste kvartalsrapport ble det avslørt at Sonic Frontiers '"antall solgte enheter overgikk sterkt vår opprinnelige estimering". Dette er ikke bare gode nyheter for Sega, men også for oss spillere, for selskapet benytter anledningen til å fortelle at det neste Sonic-spillet også vil få et høyt budsjett og nok tid i ovnen.

Hva syntes du om Sonic Frontiers? Er dette et konsept du håper at Sonic Team vil utforske enda mer?