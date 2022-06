Sonic Frontiers skal ta 20-30 timer å fullføre

HQ

Sonic Frontiers tilbyr en tilsynelatende ganske massiv åpen verden, et level-system og en masse ting vi vanligvis ikke forbinder med Sonic the Hedgehog. At ambisjonene er høyere enn vanlig merkes også på tiden det vil ta å faktisk fullføre dette eventyret.

I et lengre intervju med IGN avslører regissøren Morio Kishimoto at "completionists", altså de som vil gjøre alt, sannsynligvis må spille i opptil 60 timer, og at en gjennomsnittlig spiller kan se frem til et 20-30 timer langt eventyr.

Dette burde gjøre Sonic Frontiers til det desidert største plattformeventyret til det blå pinnsvinet. Hvilke forventninger har du til dette?