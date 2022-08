Sonic Frontiers skal vise oss enda mer på Gamescom Opening Night Live

HQ

I går kunngjorde Subnautica-skaperne i Unknown Worlds at de skal avduke det mystiske turbaserte sci-fi-spillet sitt i Gamescom Opening Night Live-sendingen den 23. august, men det blir ikke bare foreløpig ukjente spill som dukker opp der.

Sega og Geoff Keighley avslører at Sonic Frontiers også vil vises frem i showet og at denne presentasjonen vil avsløre nye detaljer om det blå pinnsvinet sitt svar på Super Mario 64 og The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Forhåpentligvis betyr dette at vi blant annet får en lanseringsdato siden det er en del usikkerhet nå som stadig flere spill flykter fra den planlagte lanseringen sin i høst.