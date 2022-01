Sonic Frontiers skulle egentlig komme i 2021

HQ

Etter alle slags rykter og lekkasjer ble Sonic Frontiers endelig offentliggjort under The Game Awards 2021 forrige måned, og bekreftet at det ville lanseres i 2022. Forrige uke foreslo en annen lekkasje at Sonic Frontiers kan komme i november 2022. Selv om dette ikke har blitt offisielt bekreftet, har vi fått mer interessant informasjon fra SEGA.

Under en Q&A med investorene ble SEGA spurt om deres seneste tittel i Sonic-serien har et open world-konsept, og om de kunne si noe om hvor godt de håper det vil selge.

SEGA sier de ønsker å "overgå salgstallet for det første året" til den forrige tittelen, Sonic Forces, før de gikk videre til å be alle om å vente på flere detaljer. De delte ikke detaljer om det nye spillet, men sa at det egentlig skulle lanseres i fjor som en del av feiringen av 30-årsjubileet til Sonic, men dette er "en helt ny tittel for første gang på mange år", og de ønsker ikke å inngå kompromisser hva angår kvalitet. Derfor bestemte de seg for å utsette spillet med ett år "for å pusse opp kvaliteten ytterligere."

"Ikke bare for denne tittelen, men under utviklingsfasen har vi jevnlig gjennomført analyser for å forbedre kvaliteten på tittelen før utgivelsen, for eksempel ved å introdusere spilltesting basert på eksterne evalueringer, og jeg har en følelse av at det vil bli et godt spill og har høye forventninger til det", sier teamet.

