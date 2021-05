En ny Sonic-samling er, som forventet, på vei. Under gårsdagens Sonic-stream annonserte SEGA at Sonic Origins vil lanseres neste år, og i denne samlingen får vi nyte fem klassikere på moderne konsoller. Spillene inkludert er Sonic the Hedgehog 1, 2 og 3, Sonic & Knuckles og Sonic CD, men ingen eksakt slippdato eller informasjon om hvilke plattformer det slippes på ble avslørt. Alt vi vet er at vi får samlingen en gang i 2022.