Sonic slår seg sammen med Dr. Eggman for å ta seg av Shadow i Sonic the Hedgehog 3

Sonic the Hedgehog 3 Filmen har nettopp fått sin første trailer før kinopremieren i september. Vi visste at Shadow ville stå i sentrum denne gangen, og det ser ut til at han blir Sonics mest skremmende fiende hittil.

Traileren starter med at Sonic, Tails og Knuckles henger sammen med James Marsden, før trioen blir kalt inn for å ta ned Keanu the Hedgehog, også kjent som Shadow. I filmen ser det ut til at Shadow er veldig lik Sonic, bortsett fra at han ikke hadde en så god oppvekst.

Shadow virker definitivt mer som en skurk enn en antihelt i denne filmen, og teamet må til og med få Dr. Eggman på sin side for å redde dagen. Ta en titt på traileren nedenfor for å se en cameo-opptreden fra Dr. Eggmans far.