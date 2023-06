Sonic Superstars går tilbake til 2D i høst

Fjorårets Sonic Frontiers viste seg jo raskt å bli en stor suksess for Sega, så selskapet var raskt ute med å si at det vil komme flere lignende spill i årene fremover. Heldigvis betyr ikke det at det blå pinnsvinet forlater røttene helt.

Sonic Superstars er nemlig et helt nytt 2,5D-spill (altså at bakgrunnene er 3D) som kommer til alt senere i år. Den grunnleggende oppskriften er som vanlig å løpe så raskt som mulig fra venstre til høyre, men Superstars introduserer også nye figurer, områder og Emerald Powers. Sistnevnte er spesielle krefter som piffer opp gameplayet på flere forskjellige måter vi ser eksempler på i traileren under. Alt dette mens vi kan spille sammen med andre.