Sonic Symphony kommer til London i år

Sonic the Hedgehog er en videospillkarakter som puster den samme sjeldne luften som Mario. Den blå uskarpheten er et kjent navn, og selv om han ikke har vært like vellykket som Nintendos maskot i spillområdet i det siste, er karakteren fortsatt et spillikon. Derfor er det flott å se at Sega hedrer karakteren igjen med et dedikert sett med liveopptredener som holdes rundt om i verden som en del av Sonic Symphony World Tour.

Turneen fortsetter etter forestillingene som ble holdt på 30th Anniversary Symphony og Brazil Game Show 2022, og denne verdensturneen tar symfonien også til London og Los Angeles.

Symfonien vil se personlige forestillinger av klassisk Sonic-musikk, fra 8-bit-tiden, alle rock- og EDM-sangene, og vil se hver fremført av et live symfoniorkester og rockeband, og hvis dette høres ut som en flott måte å tilbringe en kveld på, er datoene for 2023 World Tour som følger:



London, Storbritannia i Barbican Hall 16. september.



Los Angeles, California på Dolby Theatre 30. september.



Sega lover også spesielle gjester på hvert show og flere detaljer i nær fremtid. Når det gjelder når billettene vil begynne å selge, er forhåndssalgsbilletter tilgjengelig fra 25. mai kl. 10.00 i hvert steds lokale tid, før offentlige salgsbilletter begynner 26. mai på samme tid.