Sonic Team: "Hvorfor har vi ikke gjort et Sonic RPG"

I likhet med Mario har Segas maskot Sonic prøvd seg på mange yrker opp gjennom årene, fra puslespill til racing, flipperspill og selvfølgelig mye plattformspill. Men å være RPG-helt er ikke noe pinnsvinet er vant til.

Vi har Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, som ble utgitt for Nintendo DS for nesten 20 år siden, men det ble utviklet av Bioware, og nå ser det ut til at Sonic Team er ivrige etter å prøve konseptet selv. I et Good Vibes Gaming-intervju sier studiosjef Takashi Iizuka :

"Personlig liker jeg rollespill. Rollespillformatet er veldig gøy, og jeg har til og med tenkt for meg selv: 'Vet du, de siste 30 årene har vi ikke laget et Sonic-rollespill', og jeg spør meg selv: 'Hvorfor har vi ikke laget et Sonic-rollespill på all denne tiden? Hvordan har vi kommet til 30 år uten rollespill?

Så jeg vil forhåpentligvis jobbe med et Sonic-rollespill en gang før jeg pensjonerer meg fra Sega. Men det er bare en drøm akkurat nå, det er ingen konkrete planer på dette tidspunktet."

Vi håper han får det som han vil, for som Super Mario har vist flere ganger bare det siste året, er plattformhelter og rollespill en kombinasjon som kan fungere veldig bra i dyktige hender.

Takk VGC