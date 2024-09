Sonic Team: Ingen planer for Sonic Adventure 3 på nåværende tidspunkt

Sonic Team-sjef Takashi Iizuka ønsker å lage Sonic Adventure 3 etter hvert, men akkurat nå er det ingen planer om å lage denne oppfølgeren. Han påpeker også at det ikke blir noen Chao Garden-tittel, da han anser dette for å være en del av Sonic Adventure-opplevelsen.

"Når vi snakker om Chao Garden spesifikt, vet jeg at alle tenker 'Jeg vil ha Chao Garden, jeg vil ha Chao Garden'. Men Chao Garden er en del ... det er en del av hele Sonic Adventure-serien med spill", sa han i et intervju med VGC.

Selv om det ikke er noen planer om et nytt Adventure, kan det fortsatt være et lite håp for fremtiden.

"Jeg tror at jeg på et eller annet tidspunkt kunne tenke meg å si 'hei, ja, vi lager Adventure 3', men vi har ingen planer for det ennå. Det er bare en av de tingene som, hvis stjernene står på linje og alt kan skje, så ja, da vil vi gjerne lage det."