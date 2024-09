Sonic Team sier at de "gjerne vil lage" en Sonic Advance -samling

I fjor kom den glimrende Sonic Origins Plus -samlingen, som inkluderte pinnsvinets Mega Drive -klassikere (og Sega CD) samt Sonic -titlene fra Game Gear. Vi ga samlingen en svært positiv anmeldelse og synes det er en tittel som burde stå i enhver respektabel spillhylle - men det er fortsatt flere spill fansen etterspør som ikke er med.

HQ

Det gjelder blant annet Sonic Adventure -titlene fra Dreamcast, men også de tre Advance -spillene som ble gitt ut til Game Boy Advance, og som i stor grad ser ut til å være glemt av Sega. Men kanskje er det en sjanse for at vi kan gjenoppleve disse klassikerne igjen. Da VGC intervjuet Sonic Team -sjef Takashi Iizuka og spurte om saken, svarte han optimistisk at han gjerne vil gi dem ut på nytt :

"Det er for øyeblikket ingen planer om at Sonic Advance -serien skal utgis på nytt eller remastres, men vi vet ikke hva fremtiden bringer.

"Katsuyuki Shigihara var regissør på Sonic Origins, som tok Sonic 1, 2, 3 og CD, og vi remastret det og ga det ut slik at fansen kunne glede seg over det. Og hvis vi får sjansen, hvis det finnes en mulighet for Advance-serien til å få den samme behandlingen, eller hva som nå måtte dukke opp, så vil vi gjerne gjøre det."

Og med det sagt, krysser vi fingrene. Hvor interessert er du i å se Sonic Advance -trilogien igjen i en moderne spillsamling?