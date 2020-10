Sonic the Hedgehog 2 er gratis på Steam akkurat nå

Flere av dere har nok allerede spilt Sonics andre eventyr flere ganger nå, men har du derimot ikke gjort, eller bare har lyst til å gjøre det igjen, så er det nå fullt mulig å gjøre det uten å måtte betale ett eneste øre. Akkurat nå er Sonic the Hedgehog 2 helt gratis på Steam, og om du legger det til i ditt spillbibliotek får du beholde det for alltid. Det kan du gjøre her.