Selv om det ikke engang har gått en måned kan Sonic the Hedgehog 2 allerede skryte av å være tidenes mest suksessfulle videospill-film, og gledelig nok trenger vi altså ikke å vente lenge på å få se den hjemme heller.

Sega og Paramount forteller at Sonic the Hedgehog 2 blir tilgjengelig for streaming på Paramount Plus fra og med den 24. mai.