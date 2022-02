HQ

Vi er fortsatt litt under to måneder unna premieren til Sonic the Hedgehog 2, men i motsetning til originalen har Paramount og Sega bestemt for hva fremtiden bringer ganske tidlig.

Allerede nå kan de to avsløre at Sonic the Hedgehog 3 blir en realitet. Som om det ikke var nok får Idris Elba sin utgave av Knuckles en egen serie på Paramount+ i 2023.