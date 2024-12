Sonic the Hedgehog 3-forfatterne vil lage en Wind Waker-film

HQ

Det er mange forskjellige måter folk ble introdusert til The Legend of Zelda på. Den mer tradisjonelle Link, den unge Link, eller til og med Toon Link. Det kommer an på alderen din og når du først ønsket å redde den titulære prinsessen fra hennes lidelser.

Men uansett når du startet din Zelda-reise, vil du garantert huske The Wind Waker som en av klassikerne hvis du har spilt det. Pat Casey og Josh Miller, forfatterne bak Sonic the Hedgehog 3, avslørte i et intervju med IGN at de gjerne skulle laget en Wind Waker-film.

"Jeg husker at da vi spilte Wind Waker, tenkte vi alltid at det ville nok vært rart om de laget en Zelda-film som startet med Wind Waker i stedet for det mer klassiske Hyrule", sa Miller. "Men vi elsket begge Wind Waker, og det er så filmatisk. Det er så filmatisk. Så etter at de har laget denne Zelda-filmen, antar jeg at vi legger den ut i verden, kanskje vi kan lage en Wind Waker-spin-off."

Ville du sett en Legend of Zelda: The Wind Waker-film?