Sonic the Hedgehog 3 har avsluttet innspillingen

Vi har lenge visst at Sonic the Hedgehog 3 har premiere 20. desember i år, og vi har ikke hørt noe om eventuelle forsinkelser eller fartsdumper under innspillingen. Og nå ser det enda mer sannsynlig ut at filmen får premiere som planlagt, ettersom James Marsden (som spiller Sonics venn Tom Wachowski), nå avslører til The Playlist at innspillingen av Sonic the Hedgehog 3 er ferdig:

"Ja, vi ble nettopp ferdig, faktisk! ... Jeg er veldig stolt av det vi har skapt, og responsen fra fansen, vi måtte bare få animasjonen riktig på den første filmen, men det er en flott familie, alle er positive. Jim har det bare kjempegøy, han er i inspirasjonssonen... Så det er en glede å se ham ha det gøy, som om han virkelig nyter det igjen. Det er flott, jeg er veldig heldig som får være en del av det, og jeg tror fansen kommer til å bli begeistret for alle de nye karakterene."

Det er bekreftet at det er på tide å møte en annen svært populær Sonic-karakter denne gangen, da Shadow the Hedgehog vil dukke opp og sannsynligvis hjelpe Dr. Robotnik mot Sonic, Tails og Knuckles.

Hvis du vil ha enda mer Sonic, har også en Paramount+-miniserie om Knuckles premiere i april med Idris Elba som stemmeskuespiller (han spiller også Knuckles i filmene), så 2024 ser ut til å bli et bra år for alle pinnsvinelskere der ute.

Takk til Screen Rant