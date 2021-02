Sonic the Hedgehog blir Lego

Du ser på Annonser

I fjor fikk vi både Mario og Nintendo Entertainment System i Lego-form, så da passer det vel at en annen konsoll sin maskot også får sjansen.

The Lego Group bekrefter nå at Viv Grannell sitt forslag om å produsere et Lego-set basert på Sonic Mania blir en realitet. Nærmere bestemt er det Sonic Mania - Green Hill Zone som danskene går sammen med Sega og Grannell for å lage. Som vanlig kan de fortsatt ikke si noe om når dette kommer, hva prisen blir eller akkurat hvordan det vil se ut, men forslaget ser da ikke så aller verst ut i seg selv.