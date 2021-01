Sonic the Hedgehog er nå med i Puyo Puyo Tetris 2

Du ser på Annonser

Sega har nylig lagt til en lynrask forsterkning i Puyo Puyo Tetris 2 med en gratis oppdatering. Det handler selvfølgelig om verdens raskeste pinnsvin, som sammen med tre andre figurer (Lidelle, MS.Acord og Ocean Prince) slutter seg til spillet. Sammen med disse kommer også den nye spillmodusen "Boss Battle With Everyone". Utover det får vi også ny musikk og et par nye Item Cards!

"Boss Battle With Everyone" er for øvrig den viktigste delen av oppdateringen, og her skal fire spillere samarbeide mot en boss. Det er Skill Battle-basert og lar deg vinne både Item Cards og erfaringspoeng.

Takk, Nintendo Life