Sonic the Hedgehog-filmuniverset er på vei mot "Avengers-nivå".

HQ

Så langt har de to Sonic the Hedgehog -filmene faktisk vært ganske gode og overrasket mange. Vi har riktignok sett en høyere kvalitet på videospillfilmatiseringer i film- og TV-sammenheng i det siste (heldigvis), og det har filmene i denne serien så langt bevist. Om TV-serien Knuckles denne måneden eller den tredje filmen senere i år vil fortsette denne trenden, gjenstår å se.

Når det gjelder hva som skjer videre med Sonic og gjengen på den store og den lille skjermen, er det foreløpig ikke bekreftet eller avslørt noe utover den tredje filmen senere i år, men det ser ut til at det er store planer under utarbeidelse. Dette har så godt som blitt bekreftet av produsent Toby Ascher i et intervju med Paste, der han forteller om en svært actionfylt fremtid.

"Vi ble veldig begeistret for ideen om å utvide karakterene våre i vår verden til TV, spesielt fordi det gir oss en plattform for å virkelig gjøre karakterstudier.

"Vi visste at med Shadow i Sonic 3 og noen av de større tingene vi ønsker å gjøre, kommer Sonic-franchisen på filmsiden til å bli hendelser på Avengers-nivå. Det kommer til å bli store, spennende historier med mange forskjellige karakterer. Så det TV gjorde for oss, var at vi fikk tid til å gå i dybden på noen av bifigurene og virkelig bygge dem ut på kule måter."

Dette betyr utvilsomt at vi kan se frem til at andre ikoniske Sonic -karakterer får sin debut i live-action-format. Jeg håper for min del at det endelig er på tide at Vector the Crocodile får sin tid i solen som filmstjerne, men vi får bare vente og se.