Sonic the Hedgehog-franchisen har nå solgt over 1,6 milliarder enheter.

HQ

Sega har publisert sin årsregnskapsrapport, og i dette dokumentet har den japanske spillutviklingsgiganten avslørt at Sonic the Hedgehog -franchisen nå har passert den monumentale livstidstotalen på over 1,66 milliarder solgte enheter.

For å sammenligne hvor viktig Sonic er for Sega, er den nest mest solgte serien Creative Assembly's Total War, som nå har oppnådd 43,4 millioner solgte enheter i løpet av sin levetid.

Puyo Puyo (som debuterte samme år som Sonic i 1991), kommer på tredjeplass med 39 millioner solgte enheter i løpet av spillets levetid. Deretter følger Football Manager, som står for 30,2 millioner enheter, noe som plasserer det foran Chain Chronicle med 26 millioner enheter.

Noen av de andre bemerkelsesverdige seriene er Like a Dragon med 21,3 millioner enheter, Shin Megami Tensei med 19,2 millioner enheter og Virtua Fighter med 18,8 millioner enheter.

Det bør nevnes at disse dataene er nøyaktige per mars 2023, noe som betyr at med flere nye spill i mange av disse franchisene vil dataene sannsynligvis se veldig annerledes ut nå.