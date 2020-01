Sonic the Hedgehog har fått musikkvideo med Wiz Khalifa

Nå nærmer vi oss premieren til Sonic the Hedgehog-filmen, noe Paramount feirer ved å avsløre filmens offisielle sang. Da snakker jeg ikke om en med toner og melodier fra spillene, for det er Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty og Sueco the Child som har slått seg sammen med en sang kalt Speed Me Up. Musikkvideoen vi har fått har en drøss med referanser til både spillene og filmen, men personlig er i alle fall ikke sangen det jeg vil huske filmen best for. Hva med deg?

