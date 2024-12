Sonic the Hedgehog-stjernen vil ha en Super Mario team-up-film

HQ

Hvis MCU kan samle alle våre favoritthelter fra Marvel, hvorfor kan vi ikke ha ett stort, felles videospillunivers? Det ser ut til å være tanken til Ben Schwartz, skuespilleren som spiller Sonic i Sonic the Hedgehog-filmserien.

I en samtale med Variety i forkant av filmens premiere ble han spurt om et mulig Super Mario-samarbeid med Chris Pratt, og han høres veldig begeistret ut. "Det er to ting jeg ville elsket. Jeg elsker Chris Pratt. Jeg synes han er fantastisk, og han spiller Mario - som vi sannsynligvis ikke burde snakke om i dette intervjuet - men de olympiske leker er flott," sa Schwartz, og refererte til Mario og Sonic at the Olympic Games-titlene.

"Det jeg virkelig tror kan bli helt bananas, er hvis vi får en Super Smash Bros.-spinoff, men det vil kreve at så mange forskjellige studioer er snille mot hverandre på samme tid. Men tanken på at vi får bygge vår egen franchise som lever sitt eget liv, og at vi har så mange figurer innenfor denne franchisen at vi kan lage tre, fire, fem, seks - det er det jeg konsentrerer meg om, og det er det jeg elsker."

Schwartz er for tiden fokusert på å lage flere Sonic the Hedgehog-filmer, som ser ut til å være en skattekiste av familievennlige eventyr akkurat nå. En fjerde film er på vei, med en premieredato i 2027, noe som forteller oss at til tross for at trilogien er avsluttet, er Sonics historie langt fra ferdig.