Sonic the Hedgehog-skaperen erklærer seg skyldig i innsidehandel

Yuji Naka, tidligere Sonic-sjef, ble arrestert sent i fjor og siktet for innsidehandel etter at det ble antatt at han brukte sin kunnskap om kommende spillannonseringer til sin fordel for å kjøpe aksjer og deretter selge den aksjen videre til en høyere pris.

Nå, som rapportert av TBS News Dig, ser det ut til at Naka har innrømmet sin skyld angående disse anklagene, og uttalte under rettssaken at "det er ingen tvil om at jeg visste fakta om spillet før det ble offentliggjort og kjøpte aksjen."

Det virker som Naka har innrømmet skyld i en anklage han ville ha blitt funnet skyldig i uansett, da det ville vært ganske vanskelig for ham - en bransjeinsider - å argumentere for at han ikke hadde noen anelse om hva som foregikk på Square Enix, arbeidsgiveren hans på den tiden.

