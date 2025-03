Sonic-universet har nå en offisiell tidslinje

HQ

Fans diskuterer ofte tidslinjen til The Legend of Zelda -spillene, og går i dybden for å få det hele til å passe sammen så godt som mulig, mens Nintendo sjelden gjør noe for å hjelpe.

Men selv Sonic the Hedgehog -spillene har en tidslinje, og uten forvarsel har Sega nå presentert offisielle detaljer om den, noe som har blitt lagt merke til av NintendoLife. Tidslinjen byr på flere store overraskelser. Ikke minst at en merkelig tittel som Dreamcast-klassikeren Sonic Shuffle (en Mario Party -utfordrer fra 2001) regnes som kanon og er plassert mellom Sonic Adventure og Sonic Adventure 2.

Tidslinjen er ikke 100 % komplett, men gir et overraskende godt bilde av Sonic -universet, og vil være morsom for fans som lenge har lurt på ting som hvorvidt Sonic Free Riders utspiller seg før eller etter Sonic Rush Adventure. Sjekk ut tidslinjen på Sonics japanske nettsted.