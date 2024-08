Sonic X Shadow Generations for å få en praktfull Collector's Edition

HQ

Senere i høst kan Sonic fans glede seg over det helt nye eventyret Shadow Generations, som navnet antyder, med Shadow som hovedrolleinnehaver. Men Sonic Team har gjort noe originalt med spillet, ved å la historien løpe parallelt med Sonic Generations fra 2011. Begge spillene er en del av en utgave som heter Sonic X Shadow Generations, og Sonic Generations har også fått en ny og mer moderne innpakning.

Som seg hør og bør for et Sonic -spill kommer det også en samlerutgave, produsert i samarbeid med Limited Run Games. Via Threads presenteres nå pakken, som inkluderer en statuett vi mistenker vil få mange av dere til å gjøre spontane saltomortaler av glede. For 249,99 dollar får du :

- Fysisk lanseringsutgave av Sonic X Shadow Generations

- Fullt spill

- Vendbart omslag

- Legacy Skin for Modern Sonic (forhåndsbestillingsbonus)

- Gerald Robotniks dagbok - En 28-siders loggbok som beskriver Geralds innerste tanker og tegninger mens han skaper Shadow the Hedgehog og Ark-romstasjonen

- The Art of Sonic X Shadow Generations Art Book

- Offisielt lydspor

- Sonic & Shadow Dreamcast-statue

- Jewel Case til minne om Dreamcast

- Stålbok

- Chao-figurer

- Nøkkelring med Sonic, Shadow og klassiske Sonic-sko

- Individuelt nummerert ekthetssertifikat

Sjekk ut denne søte pakken nedenfor. Det får det til å renne i munnen, ikke sant? Hvis du vil bestille ditt eksemplar, kan du gjøre det på denne lenken (tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch og Xbox). Pakken vil bli sendt kort tid etter at spillet har premiere 25. oktober.