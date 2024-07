Sonic X Shadow Generations har en hemmelig fjerde spillbar karakter

HQ

Sent i år er det premiere for Sonic X Shadow Generations, som er en remaster av klassiske Sonic Generations, komplett med nytt Shadows-innhold. I eventyret kan vi velge mellom den nye eller klassiske Sonic som vanlig, men selv i Shadow-delen ser det ut til å være en alternativ karakter.

Shadow har ikke en klassisk versjon av seg selv på samme måte, og på spillets offisielle nettside vises han sammen med en tom boks ledsaget av teksten: "Kommer snart". Og det åpner for spekulasjoner, noen ganske sikre antakninger er Blaze the Cat, Rouge the Bat eller Metal Sonic.

Hvem tror og håper du vi får som et alternativ til Shadow i Sonic X Shadow Generations?