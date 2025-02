Sonic X Shadow Generations har solgt i over to millioner eksemplarer.

HQ

Sega har kunngjort at Sonic X Shadow Generations har solgt over to millioner eksemplarer siden lanseringen 25. oktober i fjor. Spillet, som er en oppdatert versjon av Sonic Generations, gjorde det bra fra dag én, og solgte én million eksemplarer på mindre enn 24 timer.

I tillegg til spillet har Sega gitt ut en animert prolog i tre episoder, Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings, samt nedlastbart innhold basert på filmen Sonic the Hedgehog 3, der Keanu Reeves som ventet gjentar sin rolle som Shadow.

En velfortjent suksess, og vi gleder oss selvfølgelig til å se hva som skjer videre med Sonic og vennene hans.

Har du spilt Sonic X Shadow Generations?