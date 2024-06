Sonic X Shadow Generations lanseres i oktober

HQ

Du må skynde deg! Sonic X Shadow Generations er på vei, og nå vet vi nøyaktig når den nye versjonen av Sonic Generations vil bli utgitt.

Det er den 25. oktober for PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series S/X, Switch og PC via Steam og Epic Game Store. Remasteren vil inneholde nytt Shadow the Hedgehog-innhold og byr på to forskjellige eventyr ifølge traileren som ble vist under Summer Game Fest. Du kan sjekke den ut nedenfor.