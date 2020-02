Sonic-filmen har tjent over 200 millioner dollar på verdensbasis

Filmen Sonic the Hedgehog fikk en dårlig start da den først ble avslørt, for folk likte virkelig ikke designet til det blå pinnsvinet i trailerne og bildene av filmen. Det endte med at Paramount Pictures utsatte premieren på filmen for å gjøre om på dette designet.

Hvor stor rolle dette valget har spilt, kan vi umulig finne ut, men Sonic the Hedgehog har i hvert fall gjort det meget bra etter at den kom på kino den 14. februar. SEGA, som er skaperna av Sonic-karakteren, har nemlig fortalt på en pressekonferanse (via Wccftech) at filmen inntil videre har tjent over 200 millioner dollar globalt. Det er nesten to milliarder kroner.

"Sonic the Hedgehog" was released on February 14th, starting on 4,167 screens in the U.S. and more across the globe. The international box office total as of February 25th is $102,268,213, bringing the worldwide box office total to just under $210 million."