Sonic-regissøren lager gjerne en Super Smash Bros.-film

Både Marvel og DC har vist at filmer som samler velkjente franchiser og universer kan bli gigantsuksesser, og siden planen fortsatt er at vi skal få en Mario-film i år har det også vært snakk om Nintendo ønsker å prøve noe lignende. En talentfull regissør tar gjerne på seg jobben, men mener at sjansen for at det skjer er minimal.

I et intervju med ComicBook.com sier Jeff Fowler, blant annet regissøren av Sonic the Hedgehog og ferske Sonic the Hedgehog 2, at han gjerne lager en Super Smash Bros.-film hvor Mario, Sonic og en drøss med andre kjente og mindre kjente figurer møtes og slåss mot hverandre. Problemet er selvsagt bare at også han tror det ville blitt et juridist mareritt å få til noe slikt med tanke på hvor mange selskaper som må kunne samarbeide og få viljen sin. Nå skal det jo sies at Nintendo tydeligvis har taklet praten med advokater, jurister og lignende ganske bra i Super Smash-spillene, men så blir det nok også litt annet når det er snakk om en film. Om millioner av fans ytrer ønske om dette skal vi likevel ikke skrive muligheten, så hva tenker du om en potensiell Super Smash Bros.-film?