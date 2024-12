Sonics redesign i 2019 ødela ikke filmens suksess

HQ

Da den første Sonic the Hedgehog-traileren ble sluppet i 2019, var fansen ikke sjenerte for å uttrykke sin motvilje mot den blå speedsterens uhyggelige og urovekkende utseende. Reaksjonene kom raskt og intenst, noe som førte til en større redesign før filmens lansering. Men til tross for fanopprøret, viser det seg at redesignet ikke påvirket filmen så mye som man kanskje skulle tro. I et intervju med Collider forklarte forfatterne Josh Miller og Pat Casey at kjernen i historien forble intakt, og at det ikke var behov for nye opptak. Den eneste vesentlige endringen var å tilpasse begynnelsen til Sonics nye design.

Interessant nok var den forlengede tidslinjen som lanseringsforsinkelsen ga, faktisk til filmskapernes fordel. Samtidig som filmen fikk mer tid til å gjøre om karakteren, ga det også rom for ytterligere forbedringer av manuset. Miller og Casey understreket at de endringene som ble gjort, sannsynligvis ville ha blitt gjort uavhengig av forsinkelsen, noe som viser effekten av kreativt samarbeid. Resultatet ble en film som forble tro mot sin opprinnelige visjon, til tross for det ytre presset.

Sett i ettertid trosset den første Sonic-filmen forventningene og fikk strålende kritikker fra publikum, selv om kritikerne var mer delte. Den andre filmen bygget videre på denne suksessen, og med Sonic the Hedgehog 3 på kino fortsetter den å fange fantasien til seere over hele verden.

Hva synes du om Sonics redesign? Påvirket det ditt syn på filmen?