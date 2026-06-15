Sønnen til den norske kronprinsessen er funnet skyldig i to tilfeller av voldtekt

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Oslo tingrett har kommet til den konklusjon at Marius Borg Høiby, den 29 år gamle sønnen til kronprinsesse Mette-Marit, er skyldig i to tilfeller av voldtekt, grov og hensynsløs oppførsel, samt mishandling av en tidligere kjæreste.

Avgjørelsen ble truffet av tre dommere som fastslo at Høiby ikke var skyldig i to andre tilfeller av voldtekt, men de tiltalepunktene han ble funnet skyldig i vil resultere i fengselsstraff. Ifølge BBC News ba aktor om syv år og syv måneders fengsel, mens tiltalte ba om en mildere straff, og den endelige avtalen ble fire års fengsel og en økonomisk erstatning på 640 000 kroner (rundt 50 000 pund) til hver av de fire kvinnene som var involvert i saken (inkludert de to han ble frikjent for voldtekt, men dømt for voldelig oppførsel).

Ifølge rapporten utnyttet Høiby i hvert tilfelle kvinner som enten sov eller var ute av stand til å forsvare seg, og Høiby filmet til og med møtene. Kvinnene fortalte hver for seg retten at de aldri ville ha tillatt at noe slikt skjedde.

Selv om Høibys mor er kronprinsesse etter å ha giftet seg inn i kongefamilien, er han ikke selv av kongelig byrd, da han var fire år gammel da moren giftet seg. Mette-Marit er også syk med en form for lungefibrose, og Høibys advokater bruker sykdommen som en grunn til at han bør løslates fra fengselet for å ta seg av moren sin mens helsen hennes svikter.