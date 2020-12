Du ser på Annonser

Om du er fan av skrekkspill har du sikkert hørt om The Forest. Det ble utviklet og utgitt av Endnight Games i 2018 og fikk gjennomgående gode anmeldelser og ble meget populært. Siden har de jobbet på Sons of the Forest, som ble annonsert i fjor.

Etter en lang periode med stillhet har de nå endelig gitt fra seg livstegn og bekrefter nå i en trailer at spillet slippes i 2021. Sjekk ut traileren nedenfor.