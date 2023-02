Sons of the Forest lanseres nå som en Early Access-tittel

HQ

Utvikler Endnight Games har kunngjort at den gjør litt av en endring i lanseringsplanene for Sons of the Forest. Spillet vil nemlig ikke lenger lanseres som et fullverdig produkt, men heller som en Early Access tittel. Når det gjelder hvorfor dette skjer, sier Steam-bloggen som avslører endringen:

– Det er en lang reise siden vi først startet «Sons of The Forest»-utviklingen, og det har vokst til det største og mest komplekse spillet vi noen gang har laget. Det er fortsatt så mye mer vi vil legge til; elementer, ny mekanikk, spillbalanse og mer. Vi ønsket ikke å utsette igjen, så vi har i stedet bestemt oss for å involvere samfunnet i den videre utviklingen av dette prosjektet og beholde utgivelsesdatoen 23. februar, men i stedet slippes i Early Access.

Som nevnt i uttalelsen, vil dette fortsatt bety at Sons of the Forest vil være spillbar 23. februar, men at det ikke vil være 1.0-lanseringsversjonen som vi forventet. Når det gjelder når selve lanseringen er satt til, er det ikke noe ord på noen dato ennå.