Sons of the Forest selger 2 millioner eksemplarer i løpet av de første 24 timene etter utgivelsen

Den etterlengtede oppfølgeren til The Forest er endelig her, og selv om den lanseres i tidlig tilgang, ser det ut til at mange mennesker hopper ivrig på overlevelsesspillet.

Over 2 millioner eksemplarer av Sons of the Forest ble solgt i løpet av 24 timer etter lanseringen. Dette ifølge spillets utvikler Endnight Games, som takket spillere for støtten i et Twitter-innlegg.

For øyeblikket nyter spillet en stor mengde popularitet på Steam, da den samtidige spillertellingstoppen ligger på 414 257 spillere, ifølge SteamDB, og markerer en sterk økning fra toppen av The Forest, som bare var 76 226 samtidige spillere.

Har du prøvd Sons of the Forest ennå?