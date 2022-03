HQ

The Forest satte Endnight Games rett på spillkartet i 2014, så det er ikke rart at mange har gledet seg til oppfølgeren. Dessverre trenger vi ikke å bare vente to måneder til likevel.

Utviklerne forteller at de har innsett hvor i overkant ambisiøse planene om å lansere Sons of the Forest i mai var, så spillet har nå blitt utsatt til en gang i oktober for å kunne levere den mer omfattende og polerte overlevelsesferden i skogen både de og vi håper på fra første stund.