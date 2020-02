Sony avslører nye Xperia 1 II

Vi visste allerede at en rekke store produsenter, som tidligere trakk seg fra MWC-messen på grunn av coronaviruset, ville avduke produktene på deres egne begivenheter. Det er nettopp det Sony nå har gjort, og de har avslørt et helt nytt flaggskip.

Denne følger i fotsporene til fjorårets Sony Xperia 1, og heter Xperia 1 II, eller "mark two". Her virker det som at Sony ønsker å oppgradere alt med en Snapdragon 865-prosessor, 90Hz 4K OLED-display, et batteri på 4000mAh, 8GB RAM, 266GB plass og faktisk en AUX-inngang.

Her satser Sony hardt på kameraet, og den har tre linser hvorav to av dem er på 8 megapixel og en av dem 12 megapixel. Alle tre linsene er utviklet i samarbeid med Zeiss, og det blir blant annet den første telefonen noensinne som kan spore en bestemt person i bevegelse med opp til 20fps.

Når det kommer til PlayStation Now, så har den direkte forbindelse til DualShock 4.