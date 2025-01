Sony avvikler produksjonen av innspillbare Blu-ray-plater

HQ

Sony Japan har kunngjort at de fra og med februar vil slutte å produsere opptakbare Blu-ray-plater, MiniDiscs, MD-Data og MiniDV-kassetter, og at de ikke har noen planer om etterfølgende modeller. Denne beslutningen påvirker ikke forhåndsinnspilte Blu-ray-plater som inneholder filmer eller TV-serier, men vil påvirke blanke plater som brukes til personlige opptak. Dette er i tråd med en bredere bransjetrend der fysiske medier fases ut til fordel for digitale formater. Andre store selskaper, deriblant LG, Samsung og Oppo, har også trukket seg ut av Blu-ray-markedet ved å stanse produksjonen av Blu-ray-spillere.

