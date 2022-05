Sony bekrefter at PS3-spill på nye PlayStation Plus ikke støtter DLC

HQ

Som en del av nye PlayStation Plus får abonnenter også tilgang til en rekke PlayStation 3-titler, titler som i sin tid fikk diverse utvidelser og annen DLC. Men tidligere, da spillene var en del av PlayStation Now, var utvidelser, DLC og annet ekstrainnhold ikke støttet, og det fortsetter å være tilfellet nå også.

Det skyldes at PlayStation 3-titler utelukkende kan streames og altså ikke lastes ned lokalt. VGC skriver:

"While this has been the case since the inception of PlayStation Now, some had hoped that Sony would have implemented DLC support for the PS3 titles, especially following the disappointment of the games retaining their download-only status from PSNow."

Du kan se den komplette listen over tjenestens PS3-titler nedenfor. For eksempel Asura's Wrath fikk flere DLC-episoder, Castlevania: Lords of Shadow 2 fikk fire ekstra episoder og Enslaved: Odyssey to the West mottok DLC ved navn Pigsy's Perfect ti måneder etter lanseringen. Alt dette er altså innhold vi ikke får oppleve via den nye tjenesten.