Sony bekrefter Until Dawn filmen vil fokusere på nye karakterer

Vi har visst om Until Dawn -filmen i ganske lang tid nå, ettersom filmen fullførte innspillingen i fjor. Imidlertid har plottdetaljer blitt holdt stort sett under omslag. Inntil nå, det vil si, da Sony har avslørt ny informasjon på CES.

Via Comicbook.com bekreftet Sony at i stedet for å se de samme karakterene med forskjellige ansikter i Until Dawn filmen, vil vi se en ny historie utfolde seg, med nye karakterer som sannsynligvis vil finne en dyster slutt på grunn av et innfall fra en wendigo.

Nye trusler er også bekreftet å være med i filmen, noe som betyr at den blir mindre som en direkte adaptasjon av spillet og mer som en skrekkfilm med en Until Dawn -etikett klistret på toppen. Skuespilleren Peter Stormare vil likevel gjenta rollen som Dr. Hill, så det er i det minste den røde tråden som går gjennom både spillet og filmen.

Until Dawn er forventet å komme ut den 25. april 2025.