Sony bryr seg ikke om PlayStation Portal tjener penger eller ei

Det er svært sjelden at et selskap ikke er opptatt av å tjene penger. Det er stort sett det eneste man bør bry seg om i næringslivet, ikke sant? Vel, Sony ser ut til å ha en annen plan. Ifølge det japanske nettstedet AV Watch (transkribert av PlayStation Lifestyle ) ble den nye håndholdte PlayStation Portal-enheten ikke utviklet med tanke på profitt.

<em>"I stedet for lønnsomhet ønsker vi å øke tiden vi kan spille med PS5. Hvis du kan spille hvor som helst, tror jeg at noen definitivt vil bruke mer tid på å spille spill", sier Hideaki Nishino, senior visepresident for plattformopplevelse.

PlayStation Portal ser ut til å være en nisjeenhet som kan brukes av dem som ønsker å spille mer på PS5, men ikke nødvendigvis vil sitte foran en stor TV i timevis. Den vil helt sikkert ikke ha samme masseappell som Nintendo Switch, men den ser ut til å være et solid produkt for den tiltenkte målgruppen, og det er alt man kan be om, spesielt når man ikke bryr seg om penger.