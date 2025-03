Sony eksperimenterer med AI-figurer

HQ

Det ser ut til at Sony tar et stort skritt fremover med sin AI-investering, ettersom de ser ut til å eksperimentere med AI-karakterer. En prototype av Aloy fra Horizon-spillene har blitt vist i en video som går runden på internett.

Videoen ble gitt til The Verge av en anonym avsender, før den ble tatt ned fra YouTube takket være et krav om opphavsrett fra Muso, et selskap som reklamerer for Sony som en av sine kunder. Videoen har imidlertid funnet veien til Twitter/X, og flere ser den.

Ironien i at en karakter hvis verden ble ødelagt av AI-infiserte roboter, er prototypen for en ny AI-videospillkarakter, ser ikke ut til å være tapt på internett. Likevel, siden dette fortsatt ikke er noe mer enn en prototype, vet vi ikke hvor mye Sony presser på for denne teknologien, eller om det bare var en idé som ble vist for å vekke interesse.

Uansett, siden AI fortsatt er et av de mest kontroversielle temaene innen spill i dag, tviler vi på at denne videoen kommer til å gå forbi uten å møte sin rettferdige andel av motreaksjoner.