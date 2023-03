Sony er tilbake på toppen av Metacritics årlige utgiverrangeringer

HQ

Metacritic har nok en gang samlet massevis av data for å vise hvem kritikere mener er de beste spillutgiverne rundt om i verden. Denne informasjonen er basert på 2022, hvor gjennomsnittlig poengsum for hver utgivers ulike spill har blitt regnet å finne ut hvem som hadde den høyeste gjennomsnittlige Metascore, det beste forholdet mellom gode til dårlige spill, og til og med hvor mange "flotte" spill det nettet i løpet av året.

Og for 2022 så dette titanen som er Sony Interactive Entertainment tilbake på toppen, etter at selskapet "bare" andreplassen i 2021. Utgiveren ga ut 15 spill, som alle ble kategorisert som minst "gode" spill, med to som "flotte", noe som ga en total poengsum på 338.4 poeng og en gjennomsnittlig Metascore på 85.6.

Til sammenligning lanserte andreplassen Paradox Interactive seks "gode" spill, oppnådde ikke "bra" med noen, men scoret 322,7 poeng og gjennomsnittlig 81,8 Metascore.

Topp ti-listen over utgivere finner du nedenfor, med den fullstendige listen over utgivere som finnes her, hvor for eksempel Nintendo havnet på 12., EA på 17., Bandai Namco på 24.(til tross for Elden Ring), Square Enix på 26. og Xbox Game Studios ikke ble med på listen engang.