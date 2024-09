Sony feirer 30 år med PlayStation med konsoller i begrenset opplag

HQ

Sony gjør seg klar til å feire PlayStations 30-årsjubileum, og gjør det med en samling PlayStation-enheter og -tilbehør i samme klassiske grå nyanse som konsollen som startet videospillreisen i 1994. Utgaven vil være svært begrenset, så det er førstemann til mølla som gjelder.

Ikke mer enn 12 300 enheter av PlayStation 5 Pro -modellen vil være tilgjengelig for kjøp, og hver enhet vil være inngravert med et nummer som "representerer måneden og datoen for lanseringen av den første PlayStation-konsollen". I tillegg til Pro, vil du også kunne velge mellom en vanlig PlayStation 5, PlayStation Portal og kontrollere.

Du kan lese mer om alt dette på PlayStation-bloggen, og sjekke ut bildene av disse vakre tingene nedenfor.