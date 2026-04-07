Sony forbereder i det stille en fremtid med flere plattformer, inkludert PC, mobil og "konsoller"

Det har vært mange rykter om at Sony kan redusere sin multiplattforminnsats, spesielt på PC, for titler som ikke er flerspillertitler, men å dømme etter en japansk stillingsannonse oppdaget av Phrasemaker, kan situasjonen være mer komplisert enn som så.

I annonsen skriver Sony at de jobber med å forbedre PlayStation Network, som inkluderer PC, konsoll (altså ikke nødvendigvis bare PlayStation) og mobil. De nevner også at dette arbeidet med cross-play gjøres for å støtte "hundrevis av millioner av mennesker", noe som betyr langt mer enn bare PlayStation-spillere :

"Vi jobber for tiden med å forbedre kommunikasjonsfunksjonene som kobler sammen spillere over hele verden, og med å utvikle nye funksjoner (stemmechat-funksjoner) for distribusjon på tvers av flere plattformer (konsoll, PC, mobil)."

Så langt ser det ut til at dette konseptet fremdeles er en vei unna, og Sony forklarer videre hvor de står i prosessen :

"Dette prosjektet er i fasen med å vurdere og bygge en ny serverarkitektur, uten å være bundet av eksisterende rammeverk."

Med andre ord vil det sannsynligvis ta lang tid før vi ser noen faktiske resultater, og kanskje er dette en tjeneste som Sony har som mål å ha klar akkurat i tide til lanseringen av PlayStation 6, som det ryktes at skal skje i 2028.