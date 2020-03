Sony fortsetter å love PlayStation 5-lansering høsten 2020

Mark Cerny, hovedarkitekten av PlayStation 5, nevnte det kort i praten om kraften i PS5, men mange fikk tydeligvis ikke med seg den biten. Samtidig er det interessante å se at Sony fortsatt virker ganske klare om når den etterlengtede konsollen vil slippes.

Nå har den offisielle nettsiden for PlayStation 5 blitt oppdatert for å reflektere at Sony har delt mer informasjon om spesifikasjonene, SSD-en og mer, og i samme slengen er det flere som har merket seg at lanseringsvinduet fortsatt er satt til "Holiday 2020" med setningen "PlayStation 5 is coming" over. Dette er tredje gang de gjentar disse planene på en uke, så de virker altså ganske sikre på å rekke en lansering i oktober eller november til tross for produksjonsproblemer og tregere utvikling av lanseringsspill på grunn av coronaviruset.

Dette kan selvsagt fortsatt endre seg, men det er interessant å se at Sony ikke viser noen tegn til tvil foreløpig. Har du troen på en lansering i høst?