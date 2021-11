Sony gratulerte Microsoft under Xbox-jubileet

HQ

Glem den såkalte konsollkrigen. I dag er konsollprodusenter generelt gode rollemodeller og gjør spill mer fornøyelig for alle, samtidig som de bidrar til at hele bransjen utvikler seg og føles mer voksen.

I går fikk vi et fint eksempel på dette da den offisielle PlayStation-kontoen på Twitter postet dette til Xbox under Xbox' 20-årsjubileum: "Congrats on the big day!" - hvor Xbox svarte med: "Thank you, friend, games soon?" etterfulgt av et blått og et grønt hjerte.

Det her er slik det skal være, eller hva?